Roberto Martínez se consagró campeón argentino en Olavarría

Imagenes Mauricio Latorre / Drone En Linea Noticias

Se desarrolló en la ciudad de Olavarría una nueva jornada del Campeonato Argentino de Ruta para Master y Elite II. Las competencias de línea de este jueves arrojaron los siguientes resultados para las categorías Máster E2, Máster E1, Máster D2, Damas C y Damas D.+4

En la categoría Máster E2, el ciclista local Roberto Aníbal Martínez, representando a la federación de Olavarría, se quedó con el título de campeón con un tiempo de 01:01:36. El podio lo completaron Juan Carlos Haedo (Acinproba) en segundo lugar y Alberto Tartarone (Acinproba) junto a José Elías Carbajal (Pueblo de la Paz) en la tercera ubicación.

Por su parte, en Máster E1, la victoria fue para Carlos Néstor Dinamarca (Neuquina). El olavarriense Francisco Isidro Posse se consagró subcampeón, seguido por Juan Ángel Damico (Juninense). Otros locales destacados en esta categoría fueron Juan Pedro García (7°) y Rubén Darío Oruezabal (20°).

En la división Máster D2, el título de campeón argentino fue para Benito Dazzan (Metropolitana). Lo escoltaron Jorge Miguel Bartet (Pueblo de la Paz) como subcampeón y Carlos Daniel Zicavo (Acoba) en el tercer puesto.

Finalmente, en la rama femenina, Carolina Soledad Rojo (Litoral Santafesino) se impuso en la categoría Damas C, seguida por María de los Ángeles Barragán (Mar y Sierras) y Verónica Elizabeth Amati (Acoba). En Damas D, la campeona fue Patricia Noemí Gorosito (Acoba), mientras que Mirta Susana Bonjour (Juninense) obtuvo el subcampeonato