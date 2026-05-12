Jóvenes futbolistas de Olavarría continúan siendo observados por clubes de AFA

Varios futbolistas de divisiones formativas de Olavarría participan en estos días de pruebas y entrenamientos en instituciones del fútbol argentino, en el marco de procesos de captación.

Aquiles Salinas, categoría 2013 de Club Ferro Carril Sud, se encuentra en Estudiantes de La Plata, mientras que Thiago Las Heras, categoría 2014 de Embajadores de Olavarría, participa de actividades en la institución platense.

Además, Jeremías Yañez, categoría 2013 de Club Social y Deportivo Loma Negra, forma parte de pruebas en Estudiantes de La Plata.

Por otra parte, Indio Brandan, Dante Brun, Manu Brun y Ciro Suárez, todos integrantes de la Octava División de Club Ferro Carril Sud, realizan entrenamientos y evaluaciones en Racing Club.

Las convocatorias forman parte del seguimiento que distintos clubes de AFA realizan sobre futbolistas juveniles del interior bonaerense, con el objetivo de observar su evolución deportiva y proyectarlos en divisiones formativas de alto rendimiento.