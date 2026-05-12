Buscado por la Justicia en una causa por abigeato: lo demoraron en Santa Luisa

Un hombre de 46 años fue demorado en la localidad de Santa Luisa luego de constatarse que registraba un pedido de paradero activo en una causa por abigeato agravado, con intervención del Tribunal Criminal N° 1 de Azul.

El procedimiento fue realizado por personal del Puesto de Vigilancia de Santa Luisa, dependiente de Subcomisaría Loma Negra, que interceptó un vehículo que se encontraba estacionado sobre la calle principal de la localidad.

Según se informó, al identificar al ocupante y consultar sus datos en el Centro de Despachos y Emergencias local, se estableció que el hombre era requerido por el Tribunal Criminal N° 1 de Azul, a cargo del Dr. Martín Eugenio Céspedes, en el marco de una causa caratulada como “Paradero activo – Abigeato agravado”.

Tras la constatación, el masculino fue demorado y trasladado a la dependencia policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes.