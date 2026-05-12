Elecciones trascendentales: por primera vez en la historia un olavarriense ingresará al Consejo de Residentes Españoles

Por primera vez en la historia, un representante de Olavarría integrará el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, en un hecho considerado histórico para las instituciones españolas del interior bonaerense.

Desde la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Olavarría informaron que Franco Chillón, secretario de la entidad local, logró ingresar al organismo tras formar parte de la Lista 1 “Españoles Unidos”, encabezada por Susana Carbia, que se impuso en las elecciones celebradas el pasado 10 de mayo.

«Es histórico para nosotros porque es la primera vez que el Cre se abre al interior», indicaron.

Aunque ocupaba el sexto lugar de la nómina, Chillón consiguió acceder al CRE junto a representantes de Mar del Plata y Bolívar, marcando así una apertura inédita del organismo hacia el interior de la provincia de Buenos Aires.

“Es histórico para nosotros porque es la primera vez que el CRE se abre al interior”, señalaron desde la institución olavarriense tras conocerse los resultados.

La jornada electoral se desarrolló, según indicaron desde el Consulado General de España en Buenos Aires, “con absoluta normalidad y civismo”. La participación estimada rondó los 1.800 votantes distribuidos en 13 centros habilitados.

Los resultados provisorios otorgaron 874 votos a la Lista 1 “Españoles Unidos”; 478 votos a “Ciudadanía Primero”; y 403 votos a “Derechos sin Fronteras”. Tras el reparto final, la Lista 1 obtuvo 8 cargos; la Lista 2 consiguió 4; y la Lista 3 alcanzó 3 representantes.

El Consejo de Residentes Españoles es un órgano consultivo que representa a los ciudadanos españoles residentes en el exterior y funciona como nexo entre la colectividad y las autoridades consulares.