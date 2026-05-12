Lorenzo Gustavo Campos (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de mayo de 2026 a los 65 años de edad. Su pareja Juan A. Aranas; sus amigos Sergio H. Cancina y Celia Guelves; su ahijada Delia N. Cancina; sus hermanos; sus hermanos políticos; sus sobrinos; sus amigos; sus amigas y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar. Responso: Capilla Ardiente. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Roca Merlo. Nacido en Olavarría. Pensionado.