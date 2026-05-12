Noemí Lumelli viuda de Astiz “Fete” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de mayo de 2026 a los 99 años de edad. Sus hijos Olga y Pedro Astiz; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar. Responso: Capilla Ardiente. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio CECO 1. Nacida en Olavarría. Jubilada.