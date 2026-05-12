“Está en juego un modelo de país”: Marcelo Aba sobre la Marcha Federal Universitaria

En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria que se realizará este martes en todo el país, el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Aba, sostuvo que la movilización excede el reclamo presupuestario y representa una discusión sobre el futuro del país.

En declaraciones realizadas a los colegas de Futurock, Aba confirmó que habrá actividades y marchas en todas las sedes de la universidad: Tandil, Azul, Olavarría y Quequén. Además, destacó el acompañamiento social que vienen recibiendo las universidades públicas en distintas ciudades.

“Hace que la gente se movilice, el resto de la sociedad nos acompañe. Nosotros vamos a marchar en cada una de nuestras sedes, en Tandil, Azul, Olavarría y Quequén”, expresó.

El rector remarcó que incluso en localidades donde no existen universidades nacionales se registraron manifestaciones de apoyo. “La gente se junta en las plazas para expresar su disconformidad”, señaló.

En ese marco, Aba sostuvo que el reclamo universitario se vincula con una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo del país. “Está en juego la universidad, pero en ese poner en juego la universidad, está en juego un modelo de país”, afirmó.

Según planteó, el deterioro del sistema universitario impacta directamente sobre la producción de conocimiento, la movilidad social y la soberanía. “Sin universidad no hay conocimiento, no hay posibilidad de ascenso social, no hay capacidad para tener soberanía en ningún aspecto”, indicó.

Aba también consideró que la defensa de la universidad pública está ligada a la construcción de una sociedad “más justa” y “más equitativa”. En contraposición, advirtió sobre “un modelo mucho más extractivista, sin industria, sin producción” y aseguró que “va a ser un modelo para pocos”.