Concesión eléctrica: El sindicato de Luz y Fuerza defendió el modelo cooperativo y cuestionó la gestión de Coopelectric

La Comisión Especial sobre la Concesión del Servicio de Energía Eléctrica del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría recibió el viernes de la semana pasada representantes del Sindicato de Luz y Fuerza y al síndico titular de Coopelectric, Jorge Raúl Cataldi, en el marco del análisis sobre el futuro de la concesión del servicio eléctrico en el Partido de Olavarría.

La comisión fue creada mediante el Decreto N° 148/25 con el objetivo de recabar información sobre la concesión y la prestación del servicio y emitir un dictamen sobre el estado actual del contrato entre el Municipio y la cooperativa.

Luz y Fuerza pidió cambios en la conducción de la cooperativa

En representación del Sindicato de Luz y Fuerza participaron el secretario general Eduardo Amaya, el secretario adjunto Emanuel Tambucci y Ricardo Corso, secretario de Políticas Energéticas.

Durante la exposición, Amaya defendió la continuidad del esquema cooperativo aunque cuestionó con dureza a la conducción actual de la entidad. “Las deudas son impagables pero queremos que siga siendo una cooperativa más allá de quien la conduzca”, sostuvo.

El dirigente advirtió sobre la falta de personal y recursos para el mantenimiento del servicio. “Ahora estamos emparchando y no tomando soluciones de fondo”, afirmó al señalar que actualmente existen menos trabajadores y menos cuadrillas operativas.

También reclamó una mayor participación del gremio dentro del Consejo de Administración de la cooperativa. “Venimos pidiendo hace tiempo un representante del gremio en el Consejo de Administración”, expresó, y agregó: “Queremos ser escuchados, en todos estos años nunca nos llamaron a una reunión del Consejo”.

En otro tramo de su intervención, cuestionó la permanencia de las mismas autoridades durante décadas. “En el Consejo de Administración están los mismos integrantes desde hace 30 años. Creo que si miramos para atrás debe ser para corregir a futuro”, manifestó.

Amaya también rechazó una eventual privatización del servicio eléctrico. “No imaginamos que se privatice, sería muy grave para Olavarría. El sector cooperativo debe seguir aunque con muchas modificaciones”, señaló.

Además, apuntó contra la estructura jerárquica de la entidad. “No tenemos gente para trabajar pero sí gerentes, subgerentes y jefes. Así vamos a terminar siempre de la misma manera”, cuestionó.

El síndico defendió la posición de Coopelectric

Posteriormente, la comisión recibió al síndico titular de Coopelectric, Jorge Raúl Cataldi, quien expuso la postura de la cooperativa sobre el vencimiento de la concesión.

Cataldi aseguró que la interpretación de la entidad difiere de la sostenida por el Ejecutivo municipal. Según explicó, la cooperativa considera que cumplió con la manifestación de interés para continuar prestando el servicio por otros 30 años y sostuvo que el Municipio no ejerció su derecho de rechazo. No obstante, indicó que la licencia técnica fue presentada en abril de 2023.

El síndico, responsable del órgano de fiscalización privada de la cooperativa, afirmó además que no detectó irregularidades durante el ejercicio de sus funciones de control administrativo.

Sobre la situación económica de la entidad, Cataldi reconoció que existe “una deuda importante como la mayoría de las cooperativas de la provincia” y atribuyó el escenario a cuestiones tarifarias. En ese sentido, señaló que durante la revisión tarifaria integral iniciada en 2017 no se otorgaron actualizaciones acordes a la inflación, lo que generó un fuerte desfasaje financiero.

Finalmente, sostuvo que Olavarría se encuentra encuadrada en una categoría tarifaria que no refleja las características del distrito y planteó la necesidad de una recategorización provincial para acceder a mayores subsidios del Fondo Compensador.