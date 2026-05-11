Colector Cloacal Norte: A pedido de un potencial oferente, prorrogaron la apertura de sobres

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires que conduce Gabriel Katopodis prorrogó la apertura de ofertas de la licitación pública para la ejecución de la obra “Colector Norte Olavarría”, uno de los proyectos de obra pública más importantes de Olavarría.

La medida fue oficializada mediante una disposición firmada por el director provincial de Compras y Contrataciones, Astor Leandro Lautaro Rodríguez, y publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $5.023.208.141 y es impulsada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura provincial.

Según se indicó en la disposición, la prórroga fue resuelta tras un pedido realizado por un potencial oferente y a partir de la necesidad de incorporar una Circular Modificatoria al pliego licitatorio. Esa modificación deja sin efecto una circular aclaratoria anterior y establece una nueva fecha para la visita de obra.

De esta manera, la apertura de sobres, prevista originalmente para el 15 de mayo, se realizará finalmente el miércoles 3 de junio de 2026 a las 14 horas en la sede del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de La Plata.

En tanto, las ofertas podrán presentarse únicamente el martes 2 de junio, entre las 9 y las 16 horas, en la Dirección de Contrataciones de Obra Pública de la cartera provincial.