Colector Cloacal Norte: Se conocen más precisiones de la licitación de una de las obras más emblemáticas para Olavarría

La Provincia de Buenos Aires avanza con una de las obras sanitarias más importantes proyectadas para Olavarría en los últimos años. El proyecto del Colector Cloacal Norte, cuya licitación pública tiene fecha de apertura para el 15 de mayo, contempla una inversión oficial superior a 5.023 millones de pesos, un plazo de ejecución de 540 días y busca ampliar el sistema cloacal hacia el sector norte de la ciudad. La iniciativa apunta a dar respuesta a un déficit estructural en materia de saneamiento. Actualmente, aunque la cobertura de agua potable alcanza a casi toda la ciudad, el acceso a la red cloacal sigue siendo sensiblemente menor. En ese contexto, la obra busca convertirse en un paso clave para acompañar el crecimiento urbano y mejorar la infraestructura sanitaria.

El proyecto consiste en un colector troncal —la «columna vertebral» a la que deberán conectarse las futuras redes domiciliarias del norte— que conducirá los efluentes hasta la planta de tratamiento cloacal ya existente en la ciudad, que opera mediante el sistema de lechos percoladores.

La longitud total de la obra es de 6.941 metros, casi 7 kilómetros, y se estructura en tres tramos bien diferenciados.

El primero, y el más extenso, tiene 4.272 metros y funciona por gravedad. Es el colector propiamente dicho, el que recibirá todas las descargas de las redes finas del barrio. Su traza recorre principalmente la Avenida Alberdi y la Avenida de Los Trabajadores, dos de las arterias más transitadas del norte. El diseño es telescópico: las cañerías arrancan en DN 315 y se van ensanchando progresivamente hasta DN 500, a medida que acumulan mayor caudal.

El segundo tramo es la impulsión, de 1.320 metros en cañería DN 315 y a presión, que sale desde la nueva estación de bombeo y conecta con el tramo final.

El tercero, de 1.349 metros y DN 630 —el diámetro más grande de todo el proyecto—, también trabaja por gravedad y remata en una cámara de ingreso existente en la planta de tratamiento, cuya cota de intradós está a 54,24 metros sobre el nivel del mar.

En una primera etapa, la proyección de población que utilizará el colector arranca en 15.054 habitantes en 2027, cuando la obra entre en servicio, y llega a 17.801 habitantes en 2047. El caudal cloacal máximo que deberá transportar el sistema al final del período de diseño es de 110,89 litros por segundo. Entre los aspectos distintivos del proyecto aparece la complejidad de su ejecución: la traza contempla cruces subterráneos bajo el Arroyo Tapalqué y la Ruta Nacional 226, además de la construcción de una nueva estación de bombeo pensada para acompañar el desarrollo del sector norte en las próximas décadas.

Se trata de tres cruces subterráneos que deberá ejecutar la empresa que se adjudique la licitación.

El mayor desafío es el cruce bajo el Arroyo Tapalqué: la normativa vigente obliga a que la cañería pase por debajo del lecho del arroyo, lo que implica una perforación dirigida de 97 metros de longitud. Este cruce es parte de la impulsión.

En las inmediaciones de la rotonda de calle Rivadavia, la traza deberá sortear otros dos obstáculos de manera subterránea: el cruce bajo la Ruta Nacional 226 (94 metros) y el cruce bajo un canal pluvial paralelo a la ruta (16 metros).

Es así que el desnivel topográfico que existe entre el inicio del colector y la planta de tratamiento es de 9,63 metros, en gran parte impuesto por la necesidad de pasar por debajo del Arroyo Tapalqué. Para vencer esa diferencia de nivel, el proyecto contempla la construcción de una nueva Estación de Bombeo con un esquema de dos bombas activas más una de reserva (2+1).

Las dimensiones de la estación están calculadas para acompañar el crecimiento de la ciudad durante las próximas dos décadas. Al año 2047 —el horizonte de diseño del proyecto—, la estación deberá manejar una altura manométrica total de 20,76 metros y un caudal máximo horario de 399,20 m³/h.