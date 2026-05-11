Presentaron en Olavarría un programa provincial para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal

El Municipio de Olavarría presentó este lunes el Programa Entramados, una herramienta impulsada por el Gobierno bonaerense orientada al acompañamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil. La iniciativa fue expuesta durante el segundo encuentro de la Mesa Interinstitucional de abordaje a niñeces y adolescencias, realizado en la sala de reuniones del Palacio Municipal.

La actividad reunió a funcionarios municipales, representantes judiciales, educativos, policiales y equipos técnicos provinciales para avanzar en estrategias de trabajo conjunto frente a situaciones de vulneración de derechos que involucran a niñas, niños y adolescentes.

La reunión fue encabezada por la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, y sirvió además para formalizar la incorporación de Olavarría al Programa Entramados, un dispositivo provincial que busca fortalecer las estrategias comunitarias e institucionales de intervención territorial.

Durante la jornada participaron integrantes del equipo técnico provincial Mariana Lorenz y Guillermo Oriozaola, quienes detallaron la experiencia que el programa viene desarrollando en distintos municipios bonaerenses.

Según explicaron, la propuesta contempla espacios grupales, talleres socioeducativos y actividades recreativas, culturales y deportivas con el objetivo de ampliar la presencia territorial y fortalecer las redes de acompañamiento destinadas a adolescentes y sus entornos.

No obstante, antes de avanzar con esas instancias, el programa prevé una primera etapa de diagnóstico y planificación. En ese marco, desde el Municipio se conformó un equipo específico integrado por tres antropólogos y una trabajadora social para llevar adelante el trabajo inicial en territorio.

Del encuentro participaron además la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Laura Gamberini; el secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas; y la subsecretaria de Protección Integral de Derechos, Malena Pianciola, junto a subsecretarios y directores de distintas áreas municipales.

También estuvieron presentes representantes del Ministerio Público Fiscal, entre ellos la fiscal Mariela Viceconte, el ayudante fiscal José Iturralde, la defensora pública Laura Serradel y la doctora Guadalupe Barraza.

La jornada contó además con la participación de Luciano Fascetto, integrantes del Servicio Zonal de Protección de Derechos de Niñeces y Adolescencias, la jefa regional de DIEGEP Romina Altafini, el jefe distrital de Educación Julio Benítez y el comisario Lucas Rodríguez.