Todo listo para la segunda fecha de la Copa Olavarría de Handball

La edición 2026 de la Copa Olavarría de Handball, evento deportivo impulsado desde la Subsecretaría de Deportes, tendrá su segunda jornada de actividad este domingo 17 de mayo. La nueva cita del certamen se desarrollará en el Club Racing desde las 11 horas con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad, los equipos que se enfrentarán son Racing, Tapalqué, Estudiantes, Universitario y Manguera, tanto en sus categorías masculinas como femeninas.

Cabe destacar que la Copa Olavarría de Handball se realiza con el objetivo de brindar a jugadores y clubes locales la posibilidad de poder contar con una competencia en nuestra ciudad, pero también de acompañar y dar promoción a la disciplina.

La Copa “Ciudad de Olavarría” cuenta con la participación de 5 equipos por categoría, con la novedad de la incorporación de equipos de Tapalqué, Azul y del torneo comercial. En mujeres participan Estudiantes, CEF 35 de Azul, Atlético Tapalqué, Racing y Toras; mientras que en la categoría masculina lo hacen Atlético Tapalqué, Club Atlético Estudiantes, “Atómicos”, “Manguera” y Universitario.