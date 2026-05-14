Este sábado vuelve a rodar la pelota del Torneo de Fútbol Interbarrial

Este sábado 16 de mayo se disputará la segunda fecha del Torneo de Fútbol Interbarrial para la categoría Sub 14, una propuesta impulsada por el Municipio de Olavarría a través de la Subsecretaría de Deportes, en el marco del Programa Municipal de Deporte Barrial.

La actividad volverá a desarrollarse desde las 14 horas en el Centro Deportivo y Recreativo “Diego A. Maradona”, con la participación de equipos de distintos barrios de la ciudad que continúan compartiendo una experiencia atravesada por el deporte, la inclusión y el compañerismo.

Participan:

Trabajadores

12 de Octubre

Villa Magdalena

Tiro Federal

Pellegrini

Evita

Lourdes

Espacio Adolescente A

Espacio Adolescente B

Belén

San Vicente

El Torneo Interbarrial continúa consolidándose como un espacio de encuentro, contención y promoción de hábitos saludables para chicos y chicas de distintos sectores de Olavarría.