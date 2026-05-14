Este sábado vuelve a rodar la pelota del Torneo de Fútbol Interbarrial

Deportes
Por En Linea Noticias 0

Este sábado 16 de mayo se disputará la segunda fecha del Torneo de Fútbol Interbarrial para la categoría Sub 14, una propuesta impulsada por el Municipio de Olavarría a través de la Subsecretaría de Deportes, en el marco del Programa Municipal de Deporte Barrial.

La actividad volverá a desarrollarse desde las 14 horas en el Centro Deportivo y Recreativo “Diego A. Maradona”, con la participación de equipos de distintos barrios de la ciudad que continúan compartiendo una experiencia atravesada por el deporte, la inclusión y el compañerismo.

Participan:

  • Trabajadores
  • 12 de Octubre
  • Villa Magdalena
  • Tiro Federal
  • Pellegrini
  • Evita
  • Lourdes
  • Espacio Adolescente A
  • Espacio Adolescente B
  • Belén
  • San Vicente

El Torneo Interbarrial continúa consolidándose como un espacio de encuentro, contención y promoción de hábitos saludables para chicos y chicas de distintos sectores de Olavarría.

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