Elba Estela Izzi (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 23 de abril de 2026 a los 80 años de edad. Sus hijos Leonardo, Román y Belén; sus nietos Guadalupe, Alejo y Julieta; sus hijos políticos Paola y Eduardo; sus sobrinos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, departamento “D”, y serán inhumados en el Cementerio Municipal el viernes 24 de abril a las 10:30, previo responso en la capilla ardiente. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Olavarría. Nacida en Olavarría. Actividad: Jubilada.