Más de 100 parejas participaron de un nuevo fin de semana de pádel

La actividad correspondiente a las categorías pares de la Liga de Pádel organizada por la ACOP volvió a mostrar un nivel de convocatoria con más de un centenar de duplas compitiendo en distintos complejos.

En Cuarta Caballeros, con 24 parejas en competencia, el título quedó en manos de Ian Barragán y Renzo Castillo, quienes se impusieron en la final disputada en el Complejo El Triunfo. Fue victoria por 6/0 y 7/5 frente a Renzo Leal y Francisco Melivilu.

Por su parte, en Sexta Caballeros, categoría que reunió a 25 duplas, Tizziano Suárez y Paul Etchegaray se consagraron campeones tras vencer a Lautaro Vega y Luciano Trappani por 6/3, 3/6 y 6/2, también en El Triunfo.

En la rama femenina, Camila Sáez y Florencia Miccio se quedaron con el título luego de superar a Josefina Viñuales y Carina Jara por 6/1 y 6/3.

El Complejo El Triunfo también fue sede de la definición de Séptima B Caballeros, donde participaron 17 parejas. Allí, Dylan Barzola y Aron Aranza se consagraron campeones tras el abandono de uno de los rivales por lesión en el primer set. El subcampeonato fue para Pablo Urretaviscaya e Ivo Svec.

En la misma divisional, pero en Damas, el campeonato quedó en manos de Juliana Guasura Colman e Iaculli, quienes se impusieron ante Antonella Caballero y Florencia Vazzano por 1/6, 6/2 y 6/3. La categoría contó con 15 binomios.

Finalmente, en Juniors Quinta +35 años, con la participación de 10 parejas, Julio Pineda y Gerardo Rodríguez se quedaron con el título tras vencer a Luz Squillaci y Javier Errobidart por 4/6, 6/0 y 6/0.