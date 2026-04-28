Presentan el espectáculo «El Diego, la poesía en la gambeta» en la ciudad

Este sábado 2 de mayo a las 21:00 horas se realizará la presentación de la puesta «El Diego, la poesía en la gambeta». Se trata de un espectáculo poético musical que utiliza la palabra como hilo conductor, combinando poesía y música en vivo.

La obra está integrada por el músico, compositor y cantante Diego Peris (guitarra y voz), la actriz y cantante Ana Laura Maringer (voz y recitados) y el actor José María Alabart (recitados). Para esta función se sumarán como invitados los músicos Nicolás Holgado (guitarra y voz) y Francisco D’augerot (percusión), junto a los actores Leandro Galaz y Anneris Escalada, y el cantante Leandro Curutchet.

El repertorio consta de poemas y canciones dedicadas a Diego Armando Maradona. Entre las piezas musicales se encuentran obras de conocimiento masivo como «La vida es una tómbola» de Manu Chao, «Maradó» de Los Piojos, «La mano de Dios» de Rodrigo, y el tango «El sueño del pibe» de Reinaldo Yiso y Juan Puey. Además, se interpretarán composiciones originales de Diego Peris basadas en textos de Juan Sasturain, Mario Benedetti y Pablo Rozadilla.

En cuanto a la sección literaria, se incluirán poemas de Juan Sasturain, Leonardo Favio, Rafael Amor, Héctor Negro, Liliana Campazzo y Sebastián González, entre otros autores. El espectáculo tiene una duración estimada de 90 minutos.