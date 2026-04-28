Obras sociales adeudan más de $700 millones al sistema público de salud

En un contexto de tensión sobre los sistemas públicos de salud, atravesados por la crisis económica que impacta sobre los municipios y presiona sobre su capacidad de financiamiento, las deudas que mantienen distintas obras sociales por prestaciones ya realizadas aparecen como otro factor que complejiza el escenario en distintas localidades bonaerenses.

Días atrás la ciudad de Tandil reveló que en aquella localidad las obras sociales tienen deudas que superan los 3.500 millones de pesos. Desde el ente de salud se brindó un detallado y acabado informe al respecto.

Esta realidad de Tandil permite analizar qué sucede en Olavarría.

De acuerdo con información a la que accedió En Línea Noticias luego de distintas consultas, obras sociales mantienen deudas que superan los $700 millones con el sistema público de salud de Olavarría.

Entre los mayores montos se destacan OSPeCon, con una deuda cercana a $199 millones; IOMA, con alrededor de $174 millones; OSPRERA, con $110 millones; y OSECAC, con cerca de $100 millones, concentrando buena parte de los importes relevados.

En el caso de IOMA, fuentes consultadas señalaron que a diferencias de las otras obras sociales, los pagos suelen demorarse en función de los sistemas de pago propios del tesoro de la provincia de Buenos Aires.