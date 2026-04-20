Tandil: las obras sociales adeudan más de $3.661 millones al sistema de salud público

Foto: Radio Tandil

El sistema de salud pública enfrenta una fuerte tensión financiera en Tandil debido al atraso en los pagos por parte de obras sociales y otras prestadoras, cuya deuda ya supera los $3.661 millones, en un escenario que expone una problemática que comienza a convertirse en tendencia en distintos municipios.

Según datos del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), al 15 de abril de 2026 la deuda acumulada asciende a $3.661.110.324,11, correspondiente a prestaciones ya brindadas en hospitales y centros de salud.

Desde el organismo advirtieron que esta situación “compromete seriamente la capacidad operativa y la calidad de las prestaciones”, con impacto directo en el funcionamiento del sistema sanitario.

Para dimensionar el volumen de la deuda, señalaron que equivale, por ejemplo, a más de 35.000 días de internación, 7.200 cirugías, más de 10 años de provisión de oxígeno medicinal o 15 años de consumo eléctrico en establecimientos de salud.

En ese marco, remarcaron que detrás de los números hay una realidad concreta: “Detrás de cada cifra hay atención, insumos, profesionales y vecinos que necesitan respuestas”.

Asimismo, indicaron que el incumplimiento en los pagos no es un hecho aislado, sino una situación que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público, una preocupación que también se extiende a otros municipios.

Por último, reclamaron una pronta regularización de las deudas y señalaron: “Necesitamos que quienes tienen la responsabilidad cumplan. Porque cuando no lo hacen, la deuda no es con el Municipio sino con cada vecino que necesita atención”.

Fuente: diario El Eco de Tandil.