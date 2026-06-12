Robo al supermercado La Comarca en Bolívar: Confirman la excarcelación de uno de los imputados

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la excarcelación de Martín Curima, uno de los acusados por el millonario robo cometido en marzo pasado en el supermercado La Comarca de Bolívar. De esta manera, rechazó una apelación presentada por la fiscal Julia Sebastián, quien había solicitado que el imputado volviera a quedar detenido.

La resolución fue adoptada por los jueces Damián Pedro Cini y Gustavo Agustín Echevarría, quienes ratificaron la decisión que había tomado el juez de Garantías de Olavarría, Carlos Villamarín.

Curima está imputado junto a Néstor Osvaldo Palma por el robo ocurrido el 17 de marzo en el supermercado ubicado en Bolívar.

Según la acusación, los autores rompieron el cerco perimetral, ingresaron al predio, accedieron hasta una oficina administrativa y se apoderaron de una caja fuerte que contenía alrededor de siete millones de pesos, además de un teléfono celular y distintas herramientas. Luego escaparon arrastrando la caja de seguridad fuera del establecimiento.

La Fiscalía sostuvo ante la Cámara que el hecho debía ser encuadrado como un robo agravado y no como un robo simple. Para ello argumentó que los acusados habrían utilizado una ganzúa u otro elemento similar para vencer la cerradura de acceso a la oficina donde se encontraba la caja fuerte.

Sin embargo, los camaristas descartaron esa interpretación. Del análisis de las pericias e informes técnicos incorporados al expediente concluyeron que la puerta no fue abierta mediante una ganzúa sino que fue forzada con una barreta o elemento similar que produjo daños sobre el marco y la cerradura.

En ese sentido, el fallo remarca que la figura agravada prevista por el Código Penal exige la utilización de una ganzúa o instrumento destinado a accionar el mecanismo de una cerradura sin dañarla, circunstancia que no se verificó en este caso.

Para los jueces, las constancias reunidas indican que los autores ejercieron fuerza sobre la estructura de la puerta para doblar el pestillo y lograr la apertura, situación que mantiene la calificación legal de robo simple adoptada por el juez de Garantías.

La fiscal también había cuestionado la decisión de otorgar la libertad al acusado al considerar que existían riesgos procesales. Entre otros argumentos, señaló que Curima fue encontrado en la vivienda de su pareja pese a que pesaban sobre él medidas cautelares dictadas en una causa de violencia familiar que le impedían acercarse al lugar.

Además, sostuvo que conversaciones obtenidas durante la investigación revelaban supuestas intenciones de ocultar pruebas, destruir elementos incriminantes y coordinar acciones con su consorte de causa.

No obstante, la Cámara entendió que esos elementos no alcanzan para acreditar un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifique mantener al imputado detenido.

Los magistrados coincidieron con Villamarín en que la situación procesal de Curima encuadra dentro de los supuestos previstos por el artículo 169 inciso 1 del Código Procesal Penal. También valoraron que el acusado no registra antecedentes penales, circunstancia que fue determinante para conceder la excarcelación ordinaria.

Con estos fundamentos, la Cámara rechazó el recurso de la Fiscalía y confirmó la libertad de Curima mientras continúa la investigación por el millonario robo al supermercado La Comarca de Bolívar.