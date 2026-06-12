Confirman la prisión preventiva de «Cebolla» Palma uno de los acusados de del millonario robo a un supermercado en Bolívar

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la prisión preventiva de Néstor Osvaldo Palma, alias «Cebolla», acusado de participar en el millonario robo al supermercado La Comarca de Bolívar.

La medida había sido dispuesta por el juez de Garantías de Olavarría, Carlos Villamarín, y ahora fue ratificada por los camaristas Damián Pedro Cini y Gustavo Agustín Echevarría.

Palma está imputado como probable coautor del delito de robo simple junto a otro hombre. Ambos fueron detenidos semanas después del golpe delictivo ocurrido durante la madrugada del 17 de marzo pasado en el comercio ubicado sobre avenida Mariano Unzué de la ciudad de Bolívar.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes ingresaron a la oficina administrativa del supermercado tras violentar una puerta de acceso. Una vez en el interior, sustrajeron una caja fuerte que se encontraba amurada al piso y que contenía alrededor de siete millones de pesos entre dinero correspondiente a la recaudación y fondos destinados al pago de proveedores.

En el fallo conocido en las últimas horas, la Cámara destacó que la maniobra requirió una preparación previa. Los jueces señalaron que los autores aprovecharon la nocturnidad y las condiciones climáticas adversas para concretar el hecho. Además, valoraron que los delincuentes habrían realizado tareas de inteligencia para conocer la existencia y ubicación de la caja fuerte dentro del establecimiento.

Los camaristas también remarcaron que para acceder al predio fue necesario cortar un alambrado perimetral y luego trasladar un elemento de gran peso como la caja fuerte, circunstancias que fueron consideradas indicios de planificación y organización.

Entre las pruebas valoradas figura un allanamiento realizado el 17 de marzo en una vivienda de la ciudad de Bolívar donde se alojaba Palma. Allí los investigadores secuestraron una mochila que contenía una sierra y un destornillador que posteriormente fueron reconocidos por la damnificada como herramientas pertenecientes al supermercado. También fueron hallados guantes, prendas de vestir húmedas, una tenaza y otros elementos que la Justicia vinculó con el hecho investigado.

Otro de los elementos considerados por la Cámara fueron conversaciones obtenidas de teléfonos celulares secuestrados durante la investigación. Según surge de la resolución, los mensajes intercambiados entre los acusados hacían referencia al robo, a la cobertura periodística del caso y a los procedimientos policiales que se estaban realizando.

La defensa particular de Palma había cuestionado la validez de esas pruebas, la identificación realizada a partir de cámaras de seguridad y la existencia de riesgos procesales. Sin embargo, los jueces entendieron que existe un conjunto de indicios suficientes para sostener la acusación en esta etapa de la causa.

Al analizar la necesidad de mantener la prisión preventiva, la Cámara valoró los antecedentes penales del imputado, una condena reciente que aún no se encuentra firme y un episodio ocurrido durante la investigación en el que Palma habría intentado escapar ante un procedimiento policial.

Con estos fundamentos, los jueces rechazaron la apelación presentada por la defensa y confirmaron la prisión preventiva de Néstor Palma mientras avanza la investigación por el millonario robo al supermercado La Comarca de Bolívar.