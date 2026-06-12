La Comisión por la Memoria de Olavarría repudió amenazas contra una estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud

La Comisión por la Memoria de Olavarría difundió un comunicado en el que repudió las expresiones y amenazas atribuidas al médico Walter Ressia durante una clase en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN y expresó su respaldo a la estudiante que habría sido víctima de esas manifestaciones.

Según señalaron desde la entidad, el hecho ocurrió el pasado 5 de junio durante una clase de Módulo 6, materia que cursan alrededor de 200 estudiantes. De acuerdo con el comunicado, un grupo de alumnos realizó una intervención para señalar modificaciones introducidas en la guía para el tratamiento del asma.

La Comisión indicó que, en ese contexto, Ressia se habría referido a los estudiantes como “guerrilleros montoneros” y habría amenazado a una alumna al expresar que “a esta montonera hay que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí”.

“Quienes fuimos víctimas directas del terrorismo de Estado, familiares de personas desaparecidas y militantes de Derechos Humanos consideramos intolerable que un docente de una institución pública profiera amenazas contra sus estudiantes y sobre todo reivindicando la práctica de delitos de Lesa Humanidad condenados por Juzgados Federales”, expresaron desde la Comisión por la Memoria de Olavarría.

En el mismo documento, sostuvieron que esas expresiones “constituyen apología de delito (artículo 213 del Código Penal)” y manifestaron su apoyo a la estudiante involucrada.

El comunicado concluye con una definición institucional: “Toda violencia es política. Nunca Más”.