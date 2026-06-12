Viviana Beatriz Almada (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 12 de junio de 2026 a los 65 años de edad. Sus hermanos, sobrinos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se lleva a cabo en España 2942, departamento B, el viernes 12 de junio hasta las 00:00 horas, y reabrirá el sábado 13 de junio a las 8:30 horas. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente y la inhumación se realizará en el Cementerio Loma de Paz el sábado 13 de junio a las 12:30 horas.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric. La extinta era nacida en Olavarría, jubilada y residía en el barrio Sarmiento.