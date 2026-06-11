Elsa Rosa Cañete viuda de Acosta (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de junio de 2026 a los 93 años de edad. Su hijo Cesar Acosta; sus nietos Sofía, Fermin, Ana, Paulo y Tomas; su hermana Tita; su hermano político Ricardo; sus sobrinos Jesus y familia, Veronica y familia; sus amigas, vecinas, la madre de sus nietos Analia y demás deudos participan su fallecimiento.

Los restos de Elsa Rosa Cañete viuda de Acosta serán velados en España 2942, Departamento «B», a partir de las 12:30 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y posteriormente sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el viernes 12 de junio a las 9:30 horas.

Nació en Olavarría, era jubilada y pensionada, y era vecina del barrio Luján. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.