Estefanía Macesich Malinarich viuda de Aguirre (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de junio de 2026 a los 97 años de edad. Su familia, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Los restos de Estefanía Macesich Malinarich vda de Aguirre son velados en España 2942, Departamento «D», desde este jueves 11 a las 9:00 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y posteriormente sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este jueves a las 13:30 horas.

Nació en Olavarría, era jubilada y residía en el barrio Mariano Moreno. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.