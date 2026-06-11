Dolly Egle Arouxet viuda de Alonso «La Melliza» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

Falleció en Olavarría el día 10 de junio de 2026 a los 89 años de edad. Sus hijos Gladys, Lidia, Jorge y Ariel; sus hijos políticos, sus nietos Damian, Javier, Daiana, Lucio y Rocio; sus nietos políticos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nació en Olavarría, era jubilada y pensionada, y era vecina del microcentro. Sus restos fueron cremados en el crematorio Pinos de Paz. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

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