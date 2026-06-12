Se realizó el primer encuentro «Mayores en movimiento»

Imágenes Mauricio Latorre

Se llevó a cabo la primera jornada del programa integral para personas mayores denominado «Mayores en movimiento» en las instalaciones del Club Mariano Moreno, ubicado en España y Sarmiento. La actividad comenzó a las 14 horas y contó con la participación de vecinos de distintas zonas del partido de Olavarría.

La jornada incluyó propuestas recreativas, sorteos, una mateada comunitaria y la presentación del ensamble municipal, en un espacio impulsado por la dirección de participación activa en la comunidad.

El intendente Maximiliano Wesner participó del evento y dirigió unas palabras a los presentes, destacando la importancia del programa: «Vinimos todos a acompañarlos, por eso este programa es tan importante, mayores en movimiento. El gobierno municipal los está acompañando a través de esta dirección, porque atraviesa todas nuestras áreas para poder brindarle este acompañamiento que hemos decidido apostar en esta etapa tan importante».

Asimismo, el jefe comunal detalló el alcance de la propuesta oficial: «Vamos a estar presentando todas las actividades recreativas, deportivas y que impulsan la salud que tenemos desde el municipio para que ustedes puedan aprovechar cada día y cada semana. Decidimos que tienen que tener el acompañamiento y que puedan aprovecharlo».

Respecto al acceso a la información sobre los talleres disponibles, se indicó que las consultas se pueden realizar a través del sitio web olavarria.gov.ar o de forma presencial en cada servicio territorial. En ese marco, Wesner adelantó novedades de infraestructura sanitaria para la ciudad: «En el servicio territorial que está en Moreno y Coronel Suárez, próximamente vamos a tener un vacunatorio para que puedan aprovechar, visitar y consultar cada una de las actividades que tenemos en agenda».

El mandatario local enfatizó el carácter descentralizado de la iniciativa municipal al afirmar que «no solamente se realiza en los barrios, sino en cada una de las localidades; tenemos actividades para personas mayores en todo el partido de Olavarría».

Para finalizar, agradeció la presencia de los vecinos y la labor del personal de la comuna: «Gracias a las personas que hoy están en este hermoso salón y gracias a cada uno de los integrantes del equipo municipal. Disfrutemos de esta tarde, saben que cuentan con nosotros para lo que sea».