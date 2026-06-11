José Edgardo Amalric «Bocha» «Poroto» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de junio de 2026 a los 74 años de edad. Su esposa Ana Agustina Ricaud; sus hijas Lucrecia y Mercedes; su hijo político Fabián Bezmalinovic; su nieta Ana Bezmalinovic; sus hermanas Mirta y Lidia Amalric; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, departamento “E”, con horario de 20 a 22 horas y reabre de 9 a 14 horas. Se realizará responso en la capilla ardiente. La cremación se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz, con día y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino de Muñoz.

Nacido en Olavarría.

Jubilado.