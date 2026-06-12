Rafael Álvarez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de junio de 2026 a los 87 años de edad. Sus hijos Liliana, Romina y Fabian; su hijo político Lucas; sus nietos Juanita, Gaspar, Bruno y Valentina; sus familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realizará en España 2942, departamento D, comenzando el sábado 13 de junio a las 10:00 horas. No se realizará responso y sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el sábado 13 de junio a las 14:30 horas.

Se informó que el servicio está adherido a Coopelectric. El extinto nació en la provincia de Corrientes, era jubilado de la empresa Cerro Negro y residía en el barrio Provincias Unidas.