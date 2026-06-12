Obras en la Escuela 60: Maximiliano Wesner recorrió los trabajos de ampliación

El intendente Maximiliano Wesner visitó las obras de ampliación y reformas que se ejecutan en la Escuela Primaria Nº 60 de Olavarría. Las tareas en marcha buscan mejorar las condiciones edilicias de la institución y readecuar los espacios para la comunidad educativa.

El proyecto incluye la construcción de un aula nueva en el sector del patio para ampliar la capacidad del establecimiento. Además, el plan contempla la posterior remodelación de la cocina y el depósito con el objetivo de reorganizar el espacio del comedor y generar un área destinada a las oficinas administrativas.

Los trabajos comprenden la adecuación de la cubierta del techo mediante la modificación de pendientes para optimizar el escurrimiento del agua y la impermeabilización con membrana. También se realiza la reubicación de aberturas, la reconstrucción del piso del patio, el revestimiento del baño de docentes y la colocación de nuevos pisos en diferentes sectores.

La obra civil abarca trabajos de albañilería, revoque grueso y fino en el exterior, pintura integral en interiores y exteriores, carpintería, colocación de rejas y mejoras en la fachada. En paralelo, se ejecutan las instalaciones eléctrica, sanitaria y de gas, junto con la incorporación de mobiliario como muebles bajo mesada en la cocina y módulos de guardado.

Las tareas forman parte de un plan de trabajo elaborado a partir de un relevamiento conjunto entre el Consejo Escolar y el Municipio de Olavarría para atender las demandas de infraestructura en los establecimientos del distrito. Las intervenciones se coordinaron previamente con el equipo directivo de la institución.

Durante la recorrida, Wesner fue recibido por las autoridades y docentes del establecimiento, y estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña, junto a técnicos del área.