Brecha de precios y crisis impulsan un fuerte aumento en la instalación de equipos de GNC en Olavarría

Fuente: Desayuno con Noticias

El sector de la conversión de vehículos a Gas Natural Comprimido (GNC) atraviesa un momento de alta actividad en Olavarría, impulsado por el contexto económico y el encarecimiento de los combustibles líquidos. Ruben Olazar, titular de Taller Marina, señaló que tras un inicio de año con muchas consultas que no llegaban a concretarse, durante los meses de marzo y abril la tendencia cambió notablemente hacia la confirmación de nuevos trabajos.

Este fenómeno local se produce en un escenario donde la brecha de precios entre el gas y la nafta se ha vuelto determinante para el presupuesto familiar y de trabajo. Mientras el litro de nafta súper se ubica en los 2 060 pesos, el metro cúbico de gas ronda los 866 pesos, lo que representa un ahorro sustancial que moviliza a nuevos usuarios hacia esta alternativa.

Un cambio de perfil en el cliente

Históricamente vinculado a sectores de transporte como remises, Uber o utilitarios de reparto, el perfil de quien busca instalar un equipo de GNC se ha diversificado. Olazar destacó que hoy se acercan familias que utilizan el vehículo por encima del promedio, como aquellas que tienen hijos estudiando fuera de la ciudad y realizan viajes frecuentes.

Incluso personas jubiladas han comenzado a optar por la conversión para abaratar costos operativos. Según el especialista, un equipo promedio con tubo de 58 litros —que equivale a unos 14 litros de nafta— puede amortizarse en poco más de un año con un uso estándar de 1 000 kilómetros mensuales.

Tendencia récord a nivel nacional

Lo que se observa en los talleres de Olavarría es un reflejo de una tendencia que se repite en todo el país. Datos recientes indican que el GNC alcanzó su nivel de demanda más alto en tres años a nivel nacional.

Crecimiento interanual : Las instalaciones de equipos aumentaron un 70% en marzo de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior.

: Las instalaciones de equipos aumentaron un 70% en marzo de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior. Salto mensual : Se registró una suba del 40% en las conversiones durante marzo respecto a febrero de este año.

: Se registró una suba del 40% en las conversiones durante marzo respecto a febrero de este año. Concentración: Solo en la provincia de Buenos Aires se realizaron 3 795 conversiones durante el último mes, liderando las estadísticas junto a Córdoba y Santa Fe.

Servicios y mantenimiento

Desde Taller Marina, empresa familiar de segunda generación ubicada en avenida Colón al 4 000, ofrecen instalaciones de equipos de tercera y quinta generación, además de renovaciones anuales de oblea y pruebas hidráulicas cada cinco años.

Olazar remarcó la importancia de apostar al servicio local para garantizar una respuesta rápida en el servicio postventa, algo fundamental para quienes dependen del vehículo para su actividad laboral diaria.