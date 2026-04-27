Corte de emergencia en Sierra Chica y avances en la normalización del servicio en la zona rural

Coopelectric informó una actualización sobre la situación del servicio eléctrico en distintos puntos del Partido de Olavarría, con avances en la normalización en zonas rurales aunque todavía con trabajos en sectores afectados.

Las zonas afectadas son consecuencia de la voracidad del temporal de viento registrado en las ultimas horas.

Según se indicó, se normalizó el suministro en Blanca Grande, Colonia Nievas y parcialmente en el sistema rural Santa Luisa.

En tanto, continúan tareas para restablecer el servicio en sectores aún afectados de Santa Luisa y en los sistemas rurales de Pourtalé y Crotto, donde durante la mañana se detectaron nuevos inconvenientes.

Por otra parte, la cooperativa comunicó que para realizar una reparación de emergencia se interrumpirá el suministro eléctrico en Sierra Chica.

El corte alcanzará a la localidad, con excepción del sector ubicado detrás de las vías, las tres unidades del Servicio Penitenciario y el barrio situado frente a la Unidad N° 27.

Desde Coopelectric señalaron que, por las características de los trabajos, la interrupción se extendería durante dos horas.