La AJB logró el apartamiento de un funcionario acusado de abuso de poder y violencia

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso el apartamiento de Miguel Ángel Del Riego, director general de Mandamientos y Notificaciones, tras múltiples denuncias promovidas por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) por abuso de poder, prácticas antisindicales, hostigamiento y violencia laboral.

La medida fue informada por el gremio, que señaló que las presentaciones venían realizándose desde 2023 y que las situaciones denunciadas fueron acreditadas en las actuaciones impulsadas.

Entre los hechos señalados por la organización sindical mencionaron presiones indebidas, amenazas, desafectaciones arbitrarias y maniobras contra la representación gremial.

Desde la AJB destacaron el apartamiento como una resolución de fuerte trascendencia institucional y sostuvieron que ratifica que no hay lugar en el Poder Judicial para la violencia ni para las prácticas antisindicales.

El gremio también vinculó la decisión con la organización colectiva y la sostenida denuncia de trabajadoras y trabajadores judiciales de toda la provincia.

En ese marco, desde la organización remarcaron que continuarán sosteniendo una postura de rechazo frente a hechos de violencia o abuso de poder, sin importar el nivel jerárquico desde donde provengan, y reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la salud de las y los judiciales.