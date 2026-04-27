Andrés Larroque cuestionó la inversión alimentaria nacional y pidió a Milei “hacerse cargo de la situación social”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque, cuestionó la inversión del Gobierno nacional en políticas alimentarias, sostuvo que la Provincia realiza un esfuerzo presupuestario muy superior y reclamó al presidente Javier Milei que “se haga cargo de la situación social”.

El funcionario aseguró que la Provincia destina 389.692 millones de pesos anuales para la compra de alimentos, mientras que, según afirmó, el Ministerio de Capital Humano invierte 91 mil millones de pesos para todo el país en la misma materia.

En ese marco, Larroque marcó el contraste y sostuvo: “Estamos hablando de prácticamente un cuarto, para todo el país, de la inversión que hace la provincia de Buenos Aires”.

El ministro planteó además que el escenario social obligó a concentrar casi todos los recursos de su cartera en asistencia alimentaria. “El 90 por ciento de la inversión de nuestro ministerio hoy, lamentablemente, está destinada a política alimentaria”, afirmó.

Para Larroque, ese dato refleja la situación social actual y el nivel de demanda que enfrenta la Provincia.

En tono crítico hacia el Gobierno nacional, también apuntó directamente al Presidente y reclamó mayor involucramiento frente a la situación social. “Le pedimos al presidente Milei que se haga cargo de la situación social de toda la Argentina, pero en particular de la de la provincia de Buenos Aires”, expresó.

En ese tramo, además, lanzó una crítica política al señalar que el mandatario debería poner en resolver problemas sociales “el mismo esfuerzo y ahínco” que —según dijo— destina a defender funcionarios cuestionados, y mencionó puntualmente la necesidad de atender la alimentación de chicos y chicas en las escuelas.