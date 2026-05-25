Unión Deportiva Regional: los equipos olavarrienses avanzan y habrá al menos un finalista local

Los representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría tuvieron una jornada positiva este domingo en los partidos de vuelta de los octavos de final de la Unión Deportiva Regional. En Primera División, todos los equipos locales que jugaron lograron avanzar y ya quedó confirmado que habrá, al menos, un finalista olavarriense en el certamen.

Racing A. Club, Estudiantes, El Fortín y San Martín sellaron su clasificación a los cuartos de final luego de imponerse con claridad en sus respectivas series. El cuadro además abre la posibilidad de nuevos cruces entre equipos de la ciudad en la próxima instancia.

Por un lado de la llave se enfrentarán El Fortín y San Martín, mientras que Estudiantes aguardará por el ganador del duelo entre Municipales y Embajadores. En la otra parte del cuadro, Racing podría protagonizar otro choque local si Ferro Carril Sud supera a Sportivo Piazza.

En Sub 21 también hubo actividad para los clubes olavarrienses. El Fortín y Atlético Hinojo avanzaron de ronda, mientras que quedaron eliminados Estudiantes, Racing y Loma Negra.

Primera División

Estudiantes goleó 6 a 1 a Boca y cerró un global de 7 a 1. Los goles del “Bataraz” fueron convertidos por Joaquín Stular, en dos oportunidades, Manuel Abentín, Gerónimo Candia, Benjamín Zalazar y Gervasio Pelaytay. Para Boca descontó Cristian Vera.

Racing A. Club también mostró contundencia y venció 7 a 1 a Juventud. Marcaron Matías Ordozgoiti, Diego Román Garabento en dos ocasiones, Nehemías Loza, Uriel Mormando, Facundo Tucker y Santiago Izaguirre. Dylan Pérez convirtió para el visitante. El global fue 8 a 2 para el “Chaira”.

El Fortín derrotó 3 a 1 a Casariego con goles de Mateo Guevara, Leonardo Benito y Alejandro Bianciotto. Lucas Andrada anotó para la visita. El conjunto olavarriense ganó la serie por 4 a 2.

San Martín, por su parte, superó 3 a 0 a Lilán con tantos de Bernardo Mosca y un doblete de Yael Román. La clasificación se cerró con un contundente 4 a 0 en el global.

Lo que resta en Primera

Este lunes se completarán los cruces pendientes:

Ferro Carril Sud vs. Sportivo Piazza (15 horas)

Municipales vs. Embajadores (15 horas)

Sub 21

Loma Negra venció 3 a 2 a Lilán con goles de Pedro Diuono, Thiago Bickart y Federico Steinbach, aunque quedó eliminado ya que el global favoreció al conjunto lapridense por 5 a 3. Bautista Madrid y Bautista Torres marcaron para Lilán.

Atlético Hinojo empató 0 a 0 con Empleados de Comercio y avanzó por penales tras igualar 1 a 1 en el resultado global.

Estudiantes cayó 1 a 0 frente a Boca con gol de Nahuel Coronel y quedó eliminado.

Racing también se despidió de la competencia tras perder 1 a 0 ante Juventud. Alexis Spitale convirtió para el equipo olavarriense y Franco Nirian lo hizo para la visita. El global terminó 5 a 4 en favor de Juventud.

El Fortín goleó 3 a 1 a Urdampilleta con tantos de Santiago Gómez, Lautaro Marín y Jeremías Domínguez. Elías Sarchioni descontó para el visitante. El global terminó 6 a 1 para el equipo olavarriense.

Lo que resta en Sub 21