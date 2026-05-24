Detuvieron al “rey del viagra”

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 41 años acusado de robar más de 8.000 pastillas de viagra y otros 13 kilos de medicamentos del laboratorio donde trabajaba para comercializarlos de manera ilegal a través de redes sociales y plataformas de mensajería.

Según la investigación, el imputado se desempeñaba en el área de producción de un laboratorio ubicado sobre la calle Tres Arroyos al 1800, en el barrio porteño de Villa General Mitre. De acuerdo con los investigadores, aprovechaba el acceso a los productos para sustraer comprimidos vinculados principalmente con sildenafil y tadalafil, utilizados en tratamientos para la disfunción sexual masculina.

La causa se inició en 2023 luego de que efectivos policiales detectaran publicaciones y ventas ilegales de estos medicamentos por internet. A partir de allí se realizaron tareas de inteligencia, seguimientos y vigilancias sobre el acusado, quien habría desarrollado una operatoria sostenida de comercialización clandestina.

Durante los allanamientos recientes, la Policía secuestró 8.613 comprimidos de sildenafil y tadalafil, además de stickers, etiquetas, frascos y cajas utilizadas para el fraccionamiento y embalaje de los productos. También hallaron bolsas con otros medicamentos, con un peso total de 13 kilos.

Tras los procedimientos, el juez Ariel Lijo ordenó la detención del sospechoso y el secuestro de todos los elementos encontrados.