Ley de Etiquetado Frontal: el Gobierno busca su derogación inmediata

El Gobierno Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, tal como se conoce a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642. La iniciativa ingresó este sábado al Senado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y el ministro de Salud Mario Lugones.

El Poder Ejecutivo argumenta que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas» que justifican su eliminación total.

El Gobierno solicitó al Congreso el «pronto tratamiento y sanción» de la norma para avanzar hacia un esquema que califica como «técnicamente más consistente, uniforme y adaptable».

Algunos detalles del pedido de derogación

Estos son los fundamentos del proyecto oficial