Anticipo En Línea: Citan a indagatoria a Claudio Peralta, Mariano Ciancio y el resto de los imputados por la causa terrenos

El titular de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales con asiento en la ciudad de Azul, José Ignacio Calonje decidió citar a indagatoria a todos los imputados en la causa que investiga presuntas estafas con terrenos, una investigación que ya lleva más de 4 años y generó un fuerte impacto por las implicancias políticas que generó.

En Línea Noticias conoció de manera oficial que Calonje fijó las fechas de las audiencias y de esta manera formalizará con todos los imputados lo previsto en el artículo 308 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Según se pudo saber todos los imputados serán indagados por el delito de «Estafas Reiteradas» y en principio por más de veinte hechos.

Las indagatorias, en principio, están todas fijadas para el meses de agosto, septiembre y octubre de este año.

El primero en declarar será Claudio Ariel Peralta. Su indagatoria está prevista para el 12 de agosto a las 9.30. Peralta está ubicado en la investigación como uno de los intermediarios en la comercialización ilegal de terrenos.

Por su parte, el fiscal Calonje recibirá la declaración de Mariano Patricio Ciancio, el día miércoles 19 de agosto también a las 9.30 horas. En el momento que se desató el escandalo, Ciancio se desempeñaba como asesor de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida de la Municipalidad de Olavarría. Si bien inicialmente no fue separado de su cargo, fue echado por el ex intendente Ezequiel Galli cuando el escándalo ganó en repercusión.

El miércoles 26 de agosto será indagado otra de los imputadas. A las 9.30 horas de ese día el fiscal escuchará la declaración de María de los Ángeles Andrade. Por su parte, el 16 de septiembre en horas de la mañana será indagado otro de los imputados: Mariano Vande Vrande.

Siempre de acuerdo con la documentación a la que accedió En Línea Noticias, el fiscal Calonje también citó a indagatoria a José Jesús Gallo. Este será indagado el día 23 de septiembre.

En uno de los movimientos más resonantes de la investigación después de casi 4 años, el fiscal que instruye el expediente determinó que el día miércoles 30 de septiembre será indagado el agente de la policía de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Andrés Sampaoli.

En tanto, el último en ser indagado será Nelsón Sebastián Loiza, otro policía.

Con la fijación de audiencias, además, el fiscal Calonje encomendó que sea la Policía Federal Argentina la que se encargue de realizar las notificaciones correspondientes.

Un poco de historia

La investigación judicial por la venta ilegal de terrenos en Olavarría se convirtió en uno de los escándalos políticos y judiciales más grandes de la región en los últimos años.

La maniobra consistía en la comercialización espuria de lotes. Los implicados captaban a los damnificados, les cobraban sumas de dinero significativas en concepto de adelanto o cuotas, y les entregaban boletos de compraventa y planos falsos de terrenos que ya tenían dueños legítimos o que no se podían vender.

Se estima que el perjuicio económico y patrimonial afectó a decenas de familias locales.

El entramado complejo investigado por la Justicia salpicó de lleno a la gestión municipal el ex intendente Ezequiel Galli.

En el marco de la polémica se viralizaron escuchas de exfuncionarios —como el exsubsecretario Gastón Acosta— conversando sobre «ubicar terrenos», «limpiar y vender» utilizando información interna de la comuna, haciendo explícita la frase de verse «solo cuando haya que repartir los pasteles».

Inicialmente, la causa estuvo en manos de la Dra. Paula Serrano (titular de la UFI N° 4) bajo la carátula de «Estafas reiteradas». Sin embargo, ante los indicios delictivos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio y la sospecha de una estructura organizada, la fiscal se declaró incompetente y remitió el expediente a la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional, a cargo del Dr. Ignacio Calonje.