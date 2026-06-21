Difunden los videos con dólares en el caso Insaurralde-Cirio

Una investigación reaviva la causa por enriquecimiento ilícito

Una investigación periodística volvió a colocar en el centro de la escena judicial y política el caso que involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y a su exesposa, Jesica Cirio.

La publicación de La Nación mostró el acceso a siete videos inéditos en los que la conductora aparece registrando grandes sumas de dinero en efectivo dentro de una propiedad vinculada a la expareja, un material que podría tener impacto en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según publicó el periódico, las imágenes —que habrían sido tomadas en 2023— muestran a Cirio en un vestidor de la vivienda ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente, rodeada de millones de dólares organizados en cajones y estanterías.

El mismo medio describe que el espacio donde se registraron los videos corresponde a la planta alta de la residencia que el matrimonio compartió hasta su separación, un lugar que combinaba el dormitorio principal con vestidores diferenciados para ambos.

La existencia de estos videos no es completamente nueva en el expediente judicial. También según La Nación, el supuesto material ya había sido mencionado en medios televisivos y motivó medidas judiciales: el fiscal Sergio Mola solicitó la declaración del periodista que aseguró haber visto la filmación y el juez Luis Armella incluso pidió a la señal TN que informara si contaba con una copia.

En ese contexto, la aparición de los videos —según la investigación— podría despejar las dudas sobre su existencia y aportar elementos probatorios en un expediente que lleva más de dos años de avances y retrocesos.

El caso se originó en 2023 con el denominado “yategate”, cuando se difundieron imágenes de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici en Marbella. Ese episodio desató una investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra también a Cirio.

Desde entonces, la Justicia ha tomado diversas medidas: allanamientos, pedidos de información bancaria y peritajes patrimoniales. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de los tres involucrados, ratificando la gravedad de la investigación en curso.

Además, otros informes periodísticos y judiciales señalaron que el expediente analiza transferencias de dinero al exterior por parte de Cirio por montos cercanos a los 500.000 dólares, así como operaciones financieras que podrían haber sido utilizadas para justificar ingresos no declarados.

Los videos y las hipótesis en torno a su origen

Más allá de la publicación de La Nación, distintos medios habían anticipado la posible existencia de uno o más registros audiovisuales. En programas de televisión y portales informativos se había señalado la hipótesis de que las imágenes podrían haber sido grabadas con fines extorsivos durante el proceso de separación de la pareja o en el marco de disputas económicas.

Esas versiones forman parte del contexto del caso, aunque su confirmación judicial dependerá de la autenticidad del material y de cómo ingrese eventualmente al expediente.

Desde el entorno de la conductora rechazaron las interpretaciones incriminatorias. Su abogado, Claudio Caffarello, sostuvo —según lo citado por La Nación— que Cirio viene denunciando desde hace más de un año intentos de extorsión vinculados con esos videos y que existe una causa abierta al respecto en la Justicia.

Asimismo, la defensa argumentó que, de existir las imágenes, el dinero podría corresponder a fondos propios de la modelo, respaldados por su actividad privada y declaraciones impositivas, y recordó que en el expediente ya consta que ella entregó a su exesposo sumas en dólares durante la relación.

Un caso con impacto político y mediático

El expediente no solo tiene aristas judiciales, sino también impacto político. El escándalo del “yategate” provocó la renuncia de Insaurralde a su cargo como jefe de Gabinete bonaerense en 2023 y se produjo en plena campaña electoral, amplificando sus repercusiones.

A casi tres años del inicio del caso, la investigación continúa en etapa de peritajes y recopilación de pruebas, con el foco puesto en determinar si el patrimonio de los involucrados guarda relación con sus ingresos declarados.

La difusión de los videos por parte de La Nación marca un nuevo capítulo en una causa que combina elementos judiciales, políticos y mediáticos. Si bien su contenido aún deberá ser validado en sede judicial, su existencia refuerza la hipótesis de movimientos de dinero en efectivo que hasta ahora formaban parte de versiones y testimonios indirectos.

En ese sentido, el avance del caso dependerá ahora de la incorporación formal de este material al expediente y de la evaluación que realicen el fiscal Mola y el juez Armella. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y bajo la lupa pública, en uno de los escándalos de mayor impacto en la política argentina reciente.