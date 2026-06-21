Nélida Paula Giannoni viuda de Vigna «Ñata» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de junio de 2026 a los 98 años de edad. Nélida Paula Giannoni viuda de Vigna, conocida como «Coni» o «Ñata», era jubilada, nacida en Chillar y vecina del Microcentro.

Sus hijos Hector y Viviana Vigna, sus hijos políticos Gustavo Andres Parra y Silvia Hermada, sus nietos Jose y Gabriela Vigna, Rocio y Eliana Parra, sus nietos políticos, sus bisnietos Francisco, Nina y Franchesca, y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «B», habilitándose la sala a partir de las 9:00 horas. El responso se llevará a cabo en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Municipal de Olavarría el domingo 21 de junio a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.