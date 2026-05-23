El FMI advirtió sobre la metodología para medir la inflación en Argentina: «está desactualizada»

El Fondo Monetario Internacional advirtió que la metodología que utiliza actualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) para medir la inflación está desactualizada, en línea con las advertencias que vienen realizando economistas, centros de estudios y opositores políticos. El Fondo pidió, además, que se sancione una ley que regule el organismo estadístico.

La advertencia de FMI está contenida en el último staff report del organismo multilateral, y se da cuatro meses después de que Marco Lavagna renunciara, el 2 de febrero pasado, a la dirección del INDEC, luego de que Luis Caputo impidiera la publicación del Índice de Precios al Consumidor con una canasta de productos sobre los que se hace la medición que reflejara mejor el perfil de consumo de los argentinos.

En el fondo de la cuestión está el nivel de la inflación: el índice renovado, al reflejar nuevos hábitos de consumo que la actual que data de 2004 (por ejemplo computa el gasto en telefonía fija y diarios y revistas de papel) y ponderar más rubros cuyo aumento ha sido más importante en la política económica de Javier Milei, como los servicios, daría un porcentaje de inflación mayor al que se informó hasta ahora.

Hay distintas mediciones de cuál puede ser esa diferencia. Una de ellas la hizo el CEPA -un centro de estudios vinculado al peronismo- e indica casi un 45% de suba adicional acumulada desde 2023. Otras mediciones dan menos, pero todas coinciden que con esos números se moderaría la baja de la pobreza y sería peor la evolución de los salarios reales que informa el gobierno. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica ha advertida en reiteradas ocasiones sobre este punto.

“La prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la actual canasta de consumo”, alertó el Fondo en el staff report que avaló la segunda revisión del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) que el organismo multilateral tiene con la Argentina, una decisión que se conoció ayer. La nueva metodología está lista para aplicarse desde marzo de 2025, pero fue demorando su aplicación hasta que el año pasado, Lavagna anunció en un comunicado que lo haría el 1 de enero de este año.

El fondo también pidió una ley nueva para regular el Indec. “El marco institucional que regula al Indec necesita ser modernizado. El personal técnico del Fondo está dispuesto a continuar brindando asistencia técnica para respaldar los esfuerzos de las autoridades orientados a corregir estas deficiencias y mejorar la calidad general de los datos”, se informó en el staff report.

El cuestionamiento también apuntó a otros índices sobre la evolución de la economía. “Las cuentas nacionales también presentan limitaciones en términos de desagregación y precisión, en parte como reflejo de un año base obsoleto. Las estadísticas del sector externo también enfrentan restricciones, ya que los datos devengados por fuera del comercio de bienes solo están disponibles de manera trimestral y con un rezago de tres meses”, afirmó sobre las áreas e informes que miden el nivel de actividad y los dólares que entran y salen del país.