Tandil: Tras licenciar a un juez acusado de “cohecho activo y extorsión”, la Suprema Corte designa una magistrada suplente

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió designar a una magistrada suplente para cubrir el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Tandil, luego de la licencia administrativa otorgada al juez José Martín Zárate, quien es investigado en una causa por presunto “cohecho activo y extorsión”.

La medida quedó formalizada mediante la resolución RSC-1238-2026, donde se dispuso que la doctora María Silvia Guidoni pase a desempeñarse en el órgano judicial tandilense a partir del 1° de julio.

En los fundamentos de la resolución, la Suprema Corte explicó que el fuero Civil y Comercial de Tandil atraviesa una situación excepcional debido a que sus dos juzgados se encuentran afectados por licencias de sus titulares. En el caso del Juzgado Nº 1, la licencia administrativa fue concedida al doctor Zárate en los términos del artículo 29 bis de la Ley 13.661, mientras que el Juzgado Nº 2 permanece alcanzado por licencias prolongadas por cuestiones de salud del juez Francisco Blanc.

El documento también señala que la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Azul había solicitado la designación de un juez suplente ante las dificultades para sostener las subrogancias con magistrados de la cabecera departamental.

Zárate fue licenciado preventivamente por 90 días en noviembre de 2025, en el marco de actuaciones disciplinarias y una investigación penal vinculada a presuntas irregularidades en el ejercicio de su función. Según trascendió entonces, la causa incluye acusaciones por presunto prevaricato agravado, cohecho y extorsión.

La investigación judicial se originó a partir de denuncias relacionadas con el expediente “Ramírez c/ Giove s/ acciones posesorias”, donde, de acuerdo con las actuaciones mencionadas en distintos medios tandilenses, se cuestionó el accionar del magistrado y supuestos contactos extrajudiciales con partes involucradas en el litigio.

En abril de 2025, además, se realizaron allanamientos en Tandil en el marco de una causa por “cohecho activo”, procedimientos que incluyeron la sede del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 y el domicilio particular del juez.

Guidoni integra el Cuerpo de Magistrados Suplentes para los fueros Civil y Comercial, Familia y Paz y hasta ahora se desempeñaba en el Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de Mercedes.