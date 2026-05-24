Desarticularon una banda internacional acusada de robos a deportistas y figuras públicas: investigan un hecho vinculado a Juan Martín del Potro

Una investigación encabezada por la UFI N° 16 de Tandil permitió desarticular una organización delictiva internacional integrada por ciudadanos chilenos, acusada de cometer robos contra atletas profesionales, figuras públicas y personas de alto poder adquisitivo en distintos países.

El trabajo fue llevado adelante por la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) Tandil, a cargo del comisario Eduardo Ariel Solari, en conjunto con la DDI Azul y con colaboración de personal de la Jefatura Departamental de Seguridad.

La causa se inició tras un robo cometido días atrás en una vivienda vinculada al ex tenista tandilense Juan Martín del Potro. Según se indicó, los delincuentes aprovecharon la ausencia de moradores para sustraer distintos elementos de valor.

A partir de distintas tareas investigativas, entre ellas análisis de cámaras de seguridad de los Centros de Monitoreos de Tandil y de Rauch, seguimiento de antenas telefónicas, inteligencia criminal y labores de campo, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores y establecer que se desplazaban en un vehículo por distintas localidades bonaerenses.

Desde la investigación destacaron especialmente el aporte del Centro de Monitoreo, ya que las cámaras permitieron identificar el vehículo utilizado por los sospechosos y reconstruir los movimientos realizados antes y después del hecho investigado.

Además, se determinó que la organización realizaba tareas de inteligencia mediante redes sociales y plataformas digitales, a través de las cuales obtenían información sobre domicilios, movimientos y horarios de las víctimas para concretar los robos cuando las viviendas permanecían vacías.

Con el avance de la causa, personal de la Policía Federal Argentina junto al Grupo Operativo Tandil logró detener a dos integrantes de la banda en la terminal de ómnibus de Retiro, cuando intentaban viajar hacia Posadas, Misiones, con la presunta intención de cruzar ilegalmente hacia Chile.

Según se informó, ambos registraban alerta roja de Interpol y pedidos de captura emitidos por autoridades judiciales chilenas. También eran buscados por la justicia de Estados Unidos por distintos delitos cometidos en ese país.

Posteriormente, tras nuevas tareas investigativas y un operativo cerrojo coordinado con la DDI Junín, fueron interceptados los restantes integrantes de la organización.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos cinco ciudadanos chilenos y un argentino. Además, se secuestraron vehículos y distintos elementos considerados de interés para la causa.