Efrum de San Martín se coronó campeón de la Liga Bonaerense de Freestyle en Olavarría

Imágenes: Mauricio Latorre

Este domingo se llevó a cabo la gran final de la Liga Bonaerense de Freestyle en la Casa del Bicentenario, ubicada en la intersección de las calles Bolívar y Cerrito. La jornada reunió a exponentes de la cultura urbana local y regional, quienes compitieron por el máximo título de la temporada. La presentación de la jornada estuvo a cargo de Leonazo.

El competidor Efrum, oriundo de San Martín, se consagró campeón provincial de la liga tras vencer en la batalla final a Eze, representante de Merlo. Con este resultado, el ganador se adjudicó el premio de 700.000 pesos en efectivo y el trofeo dorado que lo acredita como el mejor freestyler de la provincia de Buenos Aires, mientras que el subcampeón recibió el trofeo de plata.

El evento, articulado de manera conjunta con la gestión del intendente Maximiliano Wesner, la secretaria de Cultura Sofía Arévalo, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la competencia Coronado de Gloria, inició su actividad formal a partir de las 15:30 horas con las instancias clasificatorias. El formato de esta fase inicial contempló un sextangular que otorgó tres pasajes, y tres cuadrangulares de donde clasificaron dos competidores por zona para conformar los octavos de final.

En el certamen se enfrentaron los campeones del Torneo de Verano y del Torneo Apertura 2026. Entre los participantes estuvo presente Kress, representando a la ciudad de Olavarría. La competencia contó con entrada libre y gratuita para todo el público.