Azul: Nelsón Sombra presentó la Rendición de Cuentas ante la comunidad

El intendente de Azul, Nelson Sombra, encabezó este jueves la presentación pública de la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025. La actividad se desarrolló en el Salón Cultural y contó también con la presencia del jefe de Gabinete, Ignacio Pallia.

Del encuentro participaron representantes de instituciones intermedias, funcionarios, concejales, autoridades locales y vecinos.

Durante la apertura, Sombra agradeció la presencia de los asistentes y destacó el rol de las instituciones y de quienes participan activamente de la vida comunitaria. En ese sentido, señaló que “impacta ver cada una de las instituciones y cada uno de los vecinos que representan a esta comunidad. Da tranquilidad y seguridad conocer todo el potencial que tiene Azul”.

Asimismo, el jefe comunal reconoció el trabajo de los trabajadores municipales y de las distintas áreas del Ejecutivo local.

En su discurso, el mandatario remarcó que “desde el inicio de nuestra gestión pusimos datos sobre la mesa con toda la información disponible para dar a conocer el real estado de situación de la Municipalidad”. Además, sostuvo que se trata de “una práctica de apertura a la ciudadanía y transparencia”.

Sombra indicó también que la presentación busca fortalecer el diálogo con la comunidad y recuperar la confianza en las instituciones. “Pretendemos que el gobierno local vuelva a comunicarse con las personas, a aprender de ellas y a reconocer las demandas y las particularidades de distintos territorios para dar respuesta”, expresó.

En otro tramo de la exposición, advirtió sobre el contexto económico nacional y su impacto en los municipios. “La crisis económica avanza sin pausa en todo el país y nada indica que vaya a mejorar productivamente. La pérdida de capacidad adquisitiva produce un aumento de la demanda a la Municipalidad en un contexto de caída de ingresos y aumento de costos”, afirmó.

No obstante, aseguró que el Ejecutivo local continuará trabajando para mejorar el funcionamiento de la comuna. “Queremos que esta rendición de cuentas dé a ver que el trabajo realizado va en la dirección correcta”, agregó.

Posteriormente, el Intendente explicó los principales ejes de la exposición, entre ellos la situación económica y financiera del Municipio, la evolución de los recursos, las inversiones realizadas, el comportamiento de la deuda municipal, los fondos afectados y la composición de los ingresos municipales durante 2024 y 2025.

Además, se detallaron aspectos vinculados a la ejecución presupuestaria, la evolución de los recursos municipales y provinciales en un escenario marcado por la ausencia de financiamiento nacional y las inversiones concretadas por la comuna durante el último ejercicio económico.