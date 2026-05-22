Sobrepoblación en la Unidad Penal de Azul: “ninguno de los órganos intervinientes abordó el fondo de la cuestión”

La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó revisar nuevamente la situación del cupo poblacional de la Unidad Penitenciaria N° 7 de Azul y cuestionó la falta de una resolución de fondo sobre la sobrepoblación carcelaria, luego de casi tres años de mesas de diálogo y actuaciones judiciales sin una definición concreta.

La decisión fue adoptada en el marco de la causa “Internos alojados en la Unidad Penitenciaria N° 7 de Azul”, impulsada por la Defensoría Oficial, que denunció el agravamiento de las condiciones de detención debido al exceso de internos alojados en la cárcel.

En un extenso fallo, la Suprema Corte bonaerense hizo lugar a una queja presentada por la defensa oficial, declaró la nulidad parcial de una resolución del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de General Alvear y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento “ajustado a derecho” respecto del cupo poblacional del penal.

El voto principal fue emitido por el juez Daniel Fernando Soria y recibió la adhesión de los ministros Sergio Torres, Hilda Kogan y Ricardo Kohan.

La Corte sostuvo que, pese a las distintas intervenciones judiciales y administrativas realizadas desde 2023, nunca se resolvió concretamente el planteo central: determinar si el cupo de internos debía adecuarse a las condiciones reales de alojamiento establecidas en informes técnicos.

En ese sentido, el fallo advierte que el planteo quedó supeditado a “mesas de diálogo” sin una resolución efectiva sobre el fondo de la cuestión.

Los jueces señalaron que ese mecanismo “no resuelve sobre los derechos invocados ni resulta una derivación razonada del derecho vigente” y remarcaron que la situación generó una dilación incompatible con el debido proceso.

La Suprema Corte recordó además que el habeas corpus sigue siendo una herramienta válida para discutir situaciones concretas de agravamiento en las condiciones de detención, incluso cuando existan espacios institucionales de diálogo sobre el sistema penitenciario.

La situación en la Unidad 7

En la resolución se menciona que la discusión gira en torno a la sobrepoblación en la Unidad 7 de Azul.

Según surge del expediente, la defensa había reclamado reducir el cupo a 235 personas privadas de libertad, en función de informes técnicos y clausuras reclamadas en distintos sectores del penal.

Sin embargo, la Justicia venía manteniendo como referencia un cupo judicial anterior de 296 plazas, aunque en inspecciones posteriores se constató una población muy superior.

El fallo incluso menciona que, de acuerdo a informes incorporados en octubre de 2025, la Unidad 7 registraba 460 internos alojados, muy por encima del cupo judicial fijado oportunamente.

Críticas a Casación

La Suprema Corte también cuestionó la actuación de la Sala II del Tribunal de Casación Penal, que había rechazado intervenir argumentando que no existía una sentencia definitiva.

Para el máximo tribunal bonaerense, la situación sí genera un “gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior”, debido a las posibles afectaciones a derechos constitucionales vinculados a condiciones dignas de detención y tutela judicial efectiva.

Además, la Corte entendió que existían agravios de índole federal suficientes para habilitar la revisión extraordinaria del caso.

Qué resolvió la Suprema Corte

Finalmente, la Suprema Corte resolvió: admitir la queja presentada por la Defensoría, declarar la nulidad parcial de la resolución del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 y ordenar que ese organismo dicte un nuevo fallo sobre el cupo poblacional de la Unidad 7.

En el cierre del fallo, los jueces remarcaron que, a casi tres años del inicio de las actuaciones, “ninguno de los órganos intervinientes abordó el fondo de la cuestión”.