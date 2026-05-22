Una estudiante olavarriense participará de un programa preuniversitario en Harvard

La joven olavarriense Fátima Andino Mazza fue recibida por el intendente Maximiliano Wesner en el Palacio Municipal, en el marco de su próximo viaje a los Estados Unidos, donde participará de un programa preuniversitario de la Universidad de Harvard, una de las instituciones académicas más reconocidas del mundo.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Reuniones del Municipio y contó también con la presencia de la madre de la estudiante, quien actualmente cursa el sexto año en la Escuela Cristiana Evangélica de Olavarría.

Durante la reunión, Fátima relató cómo fue el proceso de selección para acceder al denominado “Pre-College” de Harvard, que comenzará a mediados de junio.

“Fue un proceso bastante riguroso, escribí un montón de ensayos, mandé notas, cartas de recomendación, exámenes”, explicó la joven.

En ese sentido, destacó que la experiencia no solo representará un crecimiento académico, sino también personal. “Voy a aprender de todos lados, desde lo académico, pero también desde lo personal”, sostuvo.

Asimismo, remarcó la importancia de la perseverancia y alentó a otros jóvenes a buscar oportunidades educativas y de formación. “Saber buscar, hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Principalmente saber usar la tecnología a tu favor, hay un montón de oportunidades que se pueden conocer”, expresó.

Por su parte, el intendente Wesner felicitó a la estudiante y destacó el compromiso y la dedicación demostrados para alcanzar esta oportunidad internacional, al tiempo que valoró su experiencia como un ejemplo para otros jóvenes de la ciudad.