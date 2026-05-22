GIRO sigue creciendo: nuevas ubicaciones en barrios y localidades y más materiales para reciclar

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, culminó días atrás con la incorporación y redistribución de Ecopuntos en distintos lugares del Partido, con el objetivo de seguir optimizando el sistema de reciclaje y ampliar la cobertura en sectores que aún no cuentan con recolección diferenciada.

Actualmente son 30 los contenedores que se encuentran colocados en sitios estratégicos tanto de la ciudad como de las localidades. En ese sentido, se destaca que prácticamente la mitad de esos puntos son nuevos, una distribución en la que se ponderó poder llegar a nuevas ubicaciones, pero también considerar lugares que, por su alta circulación, ameritan contar con este servicio, como por ejemplos los Parques “Helios Eseverri” y Mitre, o la Casa del Bicentenario.

Algunas de las nuevas ubicaciones permitieron integrar a los barrios Carlos Pellegrini, Matadero-Belén, Scac-Villa Magdalena, Alberdi, CECO III, Parque Arano y Trabajadores.

En cuanto a las localidades, se sumó a Sierra Chica, en Vezza D’Oglio y De los Fundadores, que hasta la fecha no contaba con esta posibilidad. Además, en Loma Negra, que contaba con un único EcoPunto, se decidió dotarla con dos y colocar cada uno frente a las escuelas N° 17 y N° 79 respectivamente.

El otro aspecto a destacar es que también se amplió la cantidad de materiales a colocar en cada uno de esos EcoPuntos o “Campanas”. Papel, cartón, botellas de plástico y vidrio, envases de tetrabrik y aluminio, latas de aluminio y de conservas ya pueden ser colocadas en todos los contenedores.

El listado completo

_ Parque Helios Eseverri

_ Parque Mitre, en la intersección de Necochea y Brown

_ Barrio CECO II, sobre avenida Trabajadores.

_ Parque Sur

_ Zona Facultad (sobre avenida Del Valle)

_ Casa del Bicentenario

_ Junín y Pueyrredón

_ Barrio Pikelado (plaza: coronel Suárez y calle 13 bis)

_ Barrio Carlos Pellegrini (plaza: Islas Malvinas casi Lebensohn)

_ Junín y Dorrego

_ Plaza de Merlo e Independencia

_ Jardín Belén

_ Barrio Trabajadores (Juan XXIII y Juan Montesano)

_ Necochea y Circunvalación

_ España y E. González (zona Bingo)

_ La Máxima

_ Terminal

_ Brown y Merlo

_ Barrio CECO III (Sarmiento entre Junín y Guisasola)

_ Junín entre Hornos y Suárez

_ Colón y Brown

_ Parque Arano (Alberdi y Collinet)

_ Sierras Bayas (frente a la terminal)

_ Colonia Hinojo (Av. de los Fundadores entre Scharle y Argentina)

_ Hinojo (plaza frente a la delegación)

_ Sierra Chica (Vezza D’Oglio y De los Fundadores)

_ Barrio AOMA (plaza del barrio)

_ Loma Negra (frente a Escuela N.º 12)

_ Loma Negra (frente a Escuela N.º 79)

_ Colonia San Miguel (plaza)