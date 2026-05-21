CoNverSo | Marina Fal: “Nativa nació con capitales olavarrienses”

La presidenta de Nativa Compañía Argentina de Seguros, Marina Fal, fue la protagonista del segundo episodio de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

Durante la charla, Fal repasó la historia de la compañía aseguradora y recordó el rol que tuvo su padre, Juan Celestino Fal, junto a un grupo de empresarios locales, en la refundación de la firma en 1958.

“Juan Celestino Fal fue mi padre que junto a un grupo de olavarrienses amigos, en el año 1958, tomaron una compañía que estaba en mala situación de solvencia y económica, que era una compañía de seguros que se llamaba Frutícola Argentina de Rosario”, relató.

En ese sentido, explicó cómo se produjo el proceso de recuperación de la empresa: “Luego de algunas gestiones compraron esa compañía, obviamente le inyectaron fondos, le transformaron el nombre y fijaron la sede social en Olavarría.”

A partir de allí nació la actual Nativa. “Así fue como a partir del año 1958 se refunda como Nativa Compañía Argentina de Seguros, integrada en ese momento por capitales olavarrienses, 100% olavarrienses”, sostuvo.

Fal también destacó que ninguno de los socios originales provenía del sector asegurador. “Ninguno venía del rubro seguros, ninguno conocía el rubro seguros”, afirmó al describir el desafío que afrontaron en aquellos años.

En la entrevista explicó además que la empresa debió reconvertir gran parte de su estructura comercial y operativa. “Rosario siempre fue una plaza muy judicializada, con mucho conflicto, entonces se fueron desprendiendo de la cartera de seguros que tenía en Rosario y la fueron reconvirtiendo en Provincia de Buenos Aires”, contó.

También recordó que en los primeros años fue clave el acompañamiento externo para desarrollar el proyecto empresarial. “En la primera etapa se nutrieron de asesores que los instruyeron para comenzar el negocio”, indicó.

La entrevista completa ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.