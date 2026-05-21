La LFO homenajeará a Juan Domingo Marinangeli con la nueva copa de Primera

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La Liga de Fútbol de Olavarría pondrá en marcha este fin de semana un nuevo torneo de Primera División que llevará el nombre de Copa “Juan Domingo Marinangeli”, en reconocimiento a una de las figuras más representativas del fútbol olavarriense.

El certamen comenzará entre domingo y lunes y se disputará bajo el formato de playoffs, con la participación —en principio— de los equipos eliminados de la Unión Deportiva Regional.

La decisión de denominar al torneo con el nombre de Marinangeli aparece como un reconocimiento a una trayectoria profundamente ligada al fútbol local, donde su nombre se ha destacado por su compromiso como por su aporte al deporte de Olavarría.

En lo estrictamente deportivo, el primer cruce será a partidos de ida y vuelta. Loma Negra aguardará en la próxima instancia tras haber sido el equipo con mayor cantidad de puntos entre los eliminados de la UDR.

La programación de los encuentros será la siguiente: