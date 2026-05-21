Denuncian que el Municipio avanzó sobre un terreno privado y la causa será analizada en la Cámara de Mar del Plata

Un vecino presentó un recurso de amparo que fue rechazado en la sede del Tribunal de Trabajo de Olavarría. Tras esa decisión, tomada hace algunos días, el vecino apeló la decisión y todo será resuelto en la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata.

Un conflicto judicial vinculado a un terreno presuntamente incorporado a una plaza pública de Olavarría continuará ahora en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, luego de que la Justicia concediera un recurso de apelación presentado contra el rechazo de un amparo promovido frente a la Municipalidad de Olavarría.

La causa se originó a partir de una acción de amparo en la que se denunció una supuesta afectación al derecho de propiedad sobre un inmueble, más precisamente un terreno ubicado en la zona del barrio Eucaliptus.

Según surge de la presentación judicial, el terreno formaría parte de una sucesión en trámite y, de acuerdo al planteo, el Municipio habría incorporado parte del lote a un espacio público donde actualmente funciona una plaza.

En la demanda se sostuvo que la Municipalidad impulsó un expediente administrativo denominado “Transferencia de dominio a favor de la Municipalidad” sin procedimiento expropiatorio y sin notificación a los herederos.

Además, se afirmó que en mayo de 2025 se había presentado un reclamo administrativo solicitando el retiro de elementos de la plaza instalados sobre el inmueble, aunque —según la demanda— nunca hubo respuesta oficial.

El escrito judicial también denunció dificultades para acceder al expediente administrativo iniciado en 2023 y cuestionó la documentación utilizada por el Municipio para fundamentar el trámite de transferencia de dominio.

La parte actora pidió la nulidad del procedimiento administrativo, una medida cautelar de no innovar y la suspensión inmediata de las actuaciones municipales vinculadas al terreno.

El rechazo del amparo

El Tribunal de Trabajo de Olavarría rechazó la acción al considerar que el conflicto no podía resolverse mediante la vía rápida del amparo.

En el fallo, los jueces señalaron que “el amparo únicamente procede para la tutela inmediata de un derecho constitucional violado en forma manifiesta” y remarcaron que el caso requiere “una mayor amplitud de debate y prueba”.

Por ese motivo, entendieron que el proceso adecuado es una acción ordinaria y resolvieron archivar las actuaciones.

La apelación

Tras la decisión, la parte demandante presentó un recurso de apelación sosteniendo que la sentencia omitió analizar “la existencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derivada del accionar de la Municipalidad demandada”.

En el recurso también se afirmó que el Municipio avanzó en actuaciones vinculadas a la transferencia del inmueble “sin procedimiento expropiatorio, sin notificación fehaciente y obstaculizando el acceso al expediente administrativo respectivo”.

Asimismo, se insistió en que existe una afectación actual al derecho de propiedad y al debido proceso, calificando la situación como una “vía de hecho administrativa susceptible de tutela urgente”.

Intervendrá la Cámara de Mar del Plata

Finalmente, el Tribunal concedió la apelación “con efecto devolutivo” y ordenó elevar el expediente a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata.

De esta manera, será ese tribunal el que deberá resolver si confirma o revoca el rechazo del amparo y determinar cómo continúa el conflicto judicial entre la parte demandante y la Municipalidad de Olavarría.

Hasta el momento no se conoció una postura oficial del Municipio respecto del avance de la causa.